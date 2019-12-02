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Büyüme rakamları açıklandı (2)

Geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk iki çeyreğinde daralan Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyüme gösterdi.

02.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:32
Büyüme rakamları açıklandı (2)

Geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk iki çeyreğinde daralan Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyüme gösterdi.

(TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 11,5 artarak 1 trilyon 145 milyar 99 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 3,8, sanayi sektörü yüzde 1,6 artarken, inşaat sektörü yüzde 7,8 azaldı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 0,6 arttı.

Büyüyen sektörler

İktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı yüzde 30,5 ile "tarım, ormancılık ve balıkçılık" sektöründe görüldü.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde de bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 yükseliş görüldü.

Hane halkı nihai tüketim harcamaları yüzde 1,5 arttı

Hane halkı ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların nihai tüketim harcamaları yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 1,5 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7 artış gösterirken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 12,6 geriledi.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 5,1, ithalatı yüzde 7,6 arttı.

İş gücü ödemelerinde yüzde 19,8 artış

İş gücü ödemeleri yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19,8, net işletme artığı/karma gelir yüzde 6,2 yükseldi.

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 31,3 iken söz konusu oran bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 33,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 52'den yüzde 49,3'e düştü.

Tablolar

YılCari fiyatlarla GSYH

(milyon lira)

Cari fiyatlarla GSYH

(milyon dolar)

GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi(2009=100)Büyüme hızı

(yüzde)

2018 1. Çeyrek 790.113207.165158,57,4
2018 2. Çeyrek890.436205.827173,35,6
2018 3. Çeyrek1.026.649189.837184,82,3
2018 4. Çeyrek1.017.190186.214180,7-2,8
2018 Yıllık3.724.388789.043174,32,8
2019 1. Çeyrek922.029171.729154,9-2,3

2019 2. Çeyrek

1.023.855174.506170,6-1,6
2019 3. Çeyrek 1.145.099 201.848186.6 0,9
- Sektörler

TÜİK verilerine göre, cari fiyatlarla iktisadi faaliyet kollarının büyüme hızları (yüzde) şöyle:

2018 yılı 3. çeyreği2019 yılı 3. çeyreği
Tarım, ormancılık ve balıkçılık 14,830,5
Sanayi37,87,5
İmalat sanayisi 38,76,7
İnşaat -10,7-14,2
Hizmetler32,512
Bilgi ve iletişim22,411,1
Finans ve sigorta faaliyetleri 36,99,8
Gayrimenkul faaliyetleri 13,711,8
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri13,113,4
Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri31,120,3
Diğer hizmet faaliyetleri22,115,6
Sektörler toplamı 24,212,1
Vergi-sübvansiyon 14,36,7
Gayrisafi yurt içi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) 23,111,5

(Bitti)

Kaynak: AA
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