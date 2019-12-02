Büyüme rakamları açıklandı (2)

02.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:32

Geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk iki çeyreğinde daralan Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyüme gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 11,5 artarak 1 trilyon 145 milyar 99 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 3,8, sanayi sektörü yüzde 1,6 artarken, inşaat sektörü yüzde 7,8 azaldı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 0,6 arttı.

Büyüyen sektörler

İktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı yüzde 30,5 ile "tarım, ormancılık ve balıkçılık" sektöründe görüldü.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde de bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 yükseliş görüldü.

Hane halkı nihai tüketim harcamaları yüzde 1,5 arttı

Hane halkı ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların nihai tüketim harcamaları yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 1,5 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7 artış gösterirken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 12,6 geriledi.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 5,1, ithalatı yüzde 7,6 arttı.

İş gücü ödemelerinde yüzde 19,8 artış

İş gücü ödemeleri yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19,8, net işletme artığı/karma gelir yüzde 6,2 yükseldi.

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 31,3 iken söz konusu oran bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 33,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 52'den yüzde 49,3'e düştü.

Tablolar

Yıl Cari fiyatlarla GSYH (milyon lira) Cari fiyatlarla GSYH (milyon dolar) GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi(2009=100) Büyüme hızı (yüzde) 2018 1. Çeyrek 790.113 207.165 158,5 7,4 2018 2. Çeyrek 890.436 205.827 173,3 5,6 2018 3. Çeyrek 1.026.649 189.837 184,8 2,3 2018 4. Çeyrek 1.017.190 186.214 180,7 -2,8 2018 Yıllık 3.724.388 789.043 174,3 2,8 2019 1. Çeyrek 922.029 171.729 154,9 -2,3 2019 2. Çeyrek 1.023.855 174.506 170,6 -1,6 2019 3. Çeyrek 1.145.099 201.848 186.6 0,9

- Sektörler

TÜİK verilerine göre, cari fiyatlarla iktisadi faaliyet kollarının büyüme hızları (yüzde) şöyle:

2018 yılı 3. çeyreği 2019 yılı 3. çeyreği Tarım, ormancılık ve balıkçılık 14,8 30,5 Sanayi 37,8 7,5 İmalat sanayisi 38,7 6,7 İnşaat -10,7 -14,2 Hizmetler 32,5 12 Bilgi ve iletişim 22,4 11,1 Finans ve sigorta faaliyetleri 36,9 9,8 Gayrimenkul faaliyetleri 13,7 11,8 Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri 13,1 13,4 Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 31,1 20,3 Diğer hizmet faaliyetleri 22,1 15,6 Sektörler toplamı 24,2 12,1 Vergi-sübvansiyon 14,3 6,7 Gayrisafi yurt içi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) 23,1 11,5

Kaynak: AA

(Bitti)