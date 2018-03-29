Büyüme Rakamları Açıklandı (2)

Türkiye ekonomisi, 2017'de yakaladığı yüzde 7,4 büyüme oranlarıyla yüzde 5,5'lik Orta Vadeli Program (OVP) hedefini 1,9 puan aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreği ile 2017'ye ilişkin gayri sa fi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi, 2016 yılında darbe girişiminin olduğu üçüncü çeyrekteki gerilemesinin ardından 5 çeyrek üst üste büyüme kaydetti ve 2017'nin son çeyreğinde yüzde 7,3 büyüdü. Geçen yıl yüzde 7,4'lük büyüme yakalayan Türkiye ekonomisi, OVP hedefini 1,9 puan aştı.

Geçen yılın birinci ve üçüncü çeyrek büyüme hızında revizyona gidilirken, birinci çeyreğe ilişkin büyüme oranı yüzde 5,3'ten yüzde 5,4'e, üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme oranı da yüzde 11,1'den yüzde 11,3'e revize edildi. İkinci çeyrekte de GSYH rakamlarında revizyon yapılırken bu dönemdeki büyüme hızı oranında değişiklik olmadı.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 19 artarak 889 milyar 231 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, tarım sektörünün toplam katma değeri, 2017'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 6 arttı. Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 8,8, inşaat sektörünün yüzde 5,8 ve hizmetler sektörünün yüzde 9 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinde, 2017'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinde de bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 artış görüldü.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 6,1 arttı

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2017'de bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 6,1 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 59,1 oldu.

Geçen yıl devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 14,5, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 29,8 olarak kayıtlara geçti. 2017'de zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5, gayri sa fi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 7,3 artış gösterdi.

Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2017'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 6,6, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,4 ve gayrisa fi sabit sermaye oluşumu da yüzde 6 arttı.

Geçen yıl, 2016'nın zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı yüzde 12, ithalat yüzde 10,3 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2017'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 9,3, ithalatı ise yüzde 22,7 artış gösterdi.

İş gücü ödemelerinde yüzde 12,9 artış

İş gücü ödemeleri 2017'de, bir önceki yıla göre yüzde 12,9, net işletme artığı/karma gelir yüzde 26,2 yükseldi. İş gücü ödemeleri geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6, net işletme artığı/karma gelir yüzde 23,1 artış kaydetti.

İş gücü ödemelerinin gayrisa fi katma değer içerisindeki payı önceki yılın aynı döneminde yüzde 32,8 olurken bu oran 2017'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 31,5'e geriledi, Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 51,8'den yüzde 53'e çıktı.

Tablolar

Yıl Cari fiyatlarla GSYH (milyon TL) Cari fiyatlarla GSYH (milyon dolar) GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi(2009=100) Büyüme hızı (yüzde) 2016 1. Çeyrek 563.891 191.396 140,1 4,8 2016 2. Çeyrek 631.233 217.634 155,7 4,9 2016 3. Çeyrek 666.176 225.232 161,8 -0,8 2016 4. Çeyrek 747.226 228.482 173,4 4,2 2016 Yıllık 2.608.526 862.744 157,8 3,2 2017 1. Çeyrek 650.190 176.110 147,7 5,4 2017 2. Çeyrek 736.550 205.456 164,1 5,4 2017 3. Çeyrek 828.936 235.029 180,1 11,3 2017 4. çeyrek 889.231 234.451 185,9 7,3 2017 Yıllık 3.104.907 851.046 169,5 7,4

- Sektörler

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:

2016 4. çeyrek 2016 Yılık 2017 4. çeyrek 2017 yıllık Tarım, ormancılık ve balıkçılık 0,4 -2,6 6 4,7 Sanayi 5,9 4,2 8,8 9,2 İmalat sanayi 5,7 3,8 8,2 8,8 İnşaat 3,2 5,4 5,8 8,9 Hizmetler 3,7 0,2 9 10,7 Bilgi ve iletişim 8,2 5,9 12 12,4 Finans ve sigorta faaliyetleri 12,2 8,8 1,8 3,9 Gayrimenkul faaliyetleri 2,8 3,6 2,2 2,6 Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri 2,3 5,2 10,7 10 Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri 3,9 5,4 7 3,7 Diğer hizmet faaliyetleri 4,5 2,8 13,2 7,8 Sektörler toplamı 4,2 3,1 7,8 7,8 Vergi-sübvansiyon 4,8 3,8 3,7 4,4 Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) 4,2 3,2 7,3 7,4

(Bitti)