Büyüme Rakamları Açıklandı (1)

Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 7,4 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisa fi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 7,4 büyürken yılın son çeyreğindeki büyüme oranı yüzde 7,3 oldu.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2017 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 4,7, sanayi sektörünün yüzde 9,2 inşaat sektörünün ise yüzde 8,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de 10,7 artış kaydetti.

Kişi başına GSYH değeri, 2017'de cari fiyatlarla 38 bin 660 lira (10 bin 597 dolar) olarak hesaplandı. Bu değer, 2016'da 32 bin 676 lira (10 bin 807 dolar) olarak belirlenmişti.

AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin 2017 sonu büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 7,3 olmuştu.

Türkiye ekonomisinin 2010 yılından bu yana büyüme hızı yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Yıllar 1.Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıllık 2010 7,0 8,1 8,7 9,7 8,5 2011 11,7 11,5 11,6 9,9 11,1 2012 6,8 5,0 3,6 4,2 4,8 2013 8,5 9,8 8,9 6,9 8,5 2014 8,7 2,9 3,7 5,9 5,2 2015 3,6 7,2 5,8 7,5 6,1 2016 4,8 4,9 -0,8 4,2 3,2 2017 5,4 5,4 11,3 7,3 7,4

(Sürecek)