BÜYÜLEYEN DOLUNAYIN ARDINDAN BU GECE PARÇALI AY TUTULMASI

İstanbul DHA

Merakla beklenen Parçalı Ay tutulması Türkiye saati ile 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek.

Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin heyecanla beklediği Parçalı Ay tutulmasında Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümü Dünya'nın gölgesinde kalacak. Büyüleyici gök olayının Türkiye'den de gözlemlenebileceği belirtiliyor.

GECE DOLUNAY BÜYÜSÜ

Parçalı Ay tutulması merakla beklenirken gece saatlerinde İstanbul semalarındaki dolunay vardı. DHA kamerasına yansıyan dolunay izleyenleri büyüledi.

Kaynak: DHA