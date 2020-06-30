Büyükustaların mücadelesinde zafer Türkiye'nin
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Büyükustaların mücadelesinde zafer Türkiye'nin

Türk Büyükusta Mustafa Yılmaz, Almanya'nın bir numaralı Büyükustası Liviu Dieter Nisipeanu ile dört gün süren maçın ardından gösterdiği performans ile zafere ulaştı.

Büyükustaların mücadelesinde zafer Türkiye'nin
30.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:47

Türkiye'nin ve Almanya'nın en güçlü büyükustalarının(GM) 4 gün süren mücadelesinin galibi Türkiye oldu.

Ağır parti ciddiyetinde 15 dakika +10 saniye eklemeli tempoda oynanan büyükustaların nefes kesen mücadelesinde GM Nisipeanu 7,5 puan toplarken, GM Mustafa Yılmaz 8,5 puan elde etti.

Final karşılaşmasının ardından duygularını paylaşan GM Mustafa Yılmaz, "Maç çok çekişmeli geçti ve de öğretici oldu benim için. Uzun süre sonra ciddi şekilde rakibe hazırlanmak ve böyle ciddi bir oyuncu ile oynamak zorlayıcıydı. Gelişimimde katkısı olacağına eminim" dedi.

SATRANÇ HEYECANINDA HIZ KESMEDİ

Pandemi sürecinde Türkiye'nin en çok katılımlı online turnuvalarına, eğitimlerine ve dijital etkinliklerine ara vermeden devam eden Türkiye Satranç Federasyonu(TSF), A Milli sporcularının da katıldığı online etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. TSF, erkek ve kadın milli sporcularla online toplantılar ve eğitimler gerçekleştirirken bir yandan da 2020 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Milli Takım Havuzu Genel Kampı'nı internet üzerinden yapmaya hazırlanıyor. Milli Takımlar düzeyinde de online etkinliklere hazırlanan TSF, son olarak milli takım sporcularından GM Mustafa Yılmaz'ı dünyanın güçlü sporcularından olan Almanya'nın bir numarası GM Liviu Dieter Nisipeanu ile bir araya getirdi. Karşılaşmalar IM (Uluslararası Usta) Can Arduman'ın moderatörlüğünde ve uzman konukların yorumlarıyla canlı olarak anlatıldı.

"ZOR AMA MÜTHİŞ BİR BAŞARI"

Pandemi sürecinin tüm spor branşlarını etkilediği gibi satranç sporunu da etkilediğini, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tüm spor etkinliklerine Mart ayından yeni normalleşme dönemine kadar ara verildiğini dile getiren TSF Başkanı Gülkız Tulay, şu ifadeleri kullandı.

"TSF olarak etkinliklere dijital dünyada ara vermeden devam ediyoruz. Dünyaya örnek olan satranç turnuvalarından, rekor katılımlı 19 Mayıs'a özel satranç turnuvalarına kadar çok sayıda etkinlik düzenledik. Bu heyecan, bu sporun güzelliği bu zorlu günlerde hepimizi daha dirençli kıldı. Biz olduk, zorlukları, sıkıntıları beraber atlatıyoruz. Her spor dalında olduğu gibi satrançta da salonlarda bir araya geleceğimiz günleri sabırsızlıkla, özlemle bekliyoruz. GM Mustafa Yılmaz ve GM Liviu Dieter Nisipeanu gibi sporcularımızın harika performanslarına salonlarda izlemeyi arzu ediyoruz. Özel karşılaşmalardan güçlü sporcuların katıldığı turnuvalarda boy göstermek sporcularımızın gelişimi için önemli. Bu süreçte özelikle ülkemizi yurt dışında temsil ederek, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızı bu tür etkinliklerde güçlü sporcular ile bir araya getiriyoruz. İyi rakiplerle yapılan maçlar iyi antrenman yapılmasını da sağlıyor. Her iki sporcunun müsabakasını ve hamlelerini hepimiz nefesimizi tutarak, heyecan içinde izledik. Almanya'nın önde gelen bu başarılı sporcusuna karşı Mustafa Yılmaz zor ve ama müthiş bir başarı sergiledi. Büyükustamızı yürekten kutluyorum."

Kaynak: Bültenler

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