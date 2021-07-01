Büyükşen cinayeti son dakika gelişmeleri nelerdir? Necla ve Metin Büyükşen cinayeti son dakika son durum nedir?
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Büyükşen cinayeti son dakika gelişmeleri nelerdir? Necla ve Metin Büyükşen cinayeti son dakika son durum nedir?

Büyükşen cinayeti son dakika gelişmeleri nelerdir? Necla ve Metin Büyükşen cinayeti son dakika son durum nedir?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Necla Osman Büyükşen çiftinin cinayeti hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Canlı yayında bağlantılar yapılırken pek çok isim de röportaj vererek detayları aktarıyor. 3 yıl önce Osman Büyükşen'in anne ve babasının katillerini bulmak Müge Anlı'ya katılmasıyla Büyükşen cinayeti Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Peki, Büyükşen cinayeti son dakika gelişmeleri nelerdir? Büyükşen cinayeti son dakika son durum nedir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert ile birlikte tanıdığı Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı. Dönemin jandarma komutanının ortaya attığı iddia stüdyoda şok etkisi yarattı. Peki, Büyükşen cinayeti son dakika gelişmeleri nelerdir? Büyükşen cinayeti son dakika son durum nedir?

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ NE ZAMAN, NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Cinayetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması çocukları gözyaşlarına boğarken Müge Anlı ise programda mehir cinayeti olarak geçen konunun aydınlatılmasını sağlıyor.

Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşenve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. 21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı.

Necla ve Metin Büyükşen'in doktor olan oğlu Osman Büyükşen'in geçtiğimiz günlerde gözyaşları içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyerek,"Anne ve babamın katillerini bulun" demişti. Anlı, Büyükşen cinayeti için Özel Ekip kurulduğunu açıkladı.

JANDARMA KOMUTANI CANLI YAYINDA

Canlı yayında o dönemin jandarma komutanının ifade vereceği açıklandı ve çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Türkiye'nin konuştuğu olayda aydınlatılmaya çalışılıyor. Çifte cinayetle ilgili son dakika gelişme yaşandı. Evlerinde hunharca öldürülen Büyükşen çiftinin katilleri henüz bulunamadı. Olaya ilgili 'özel ekip' kuruldu. Konu araştırılıyor.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ NELER?

Büyükşen çifti cinayetinde şüpheli olan Betül Büyükşen bir diğer şüpheli olarak görünen Mehmet Ali arasında gönül ilişkisi iddia edildi. Betül Büyükşen, "Mehmet Ali'yi ben değil, kız kardeşim aramış. O da Büşra ile konuşmuş dedi. Anlı'da, cinayet günü Mehmet Ali'nin telefonu açmadığını söyleyerek Büyükşen ailesinin gelini Betül'ü yalanladı.

Cinayet sonrasında ifadeleri alan jandarma er, "Betül ile Mehmet Ali arasında geçen mesajların gönül ilişkisi içeriyordu" dedi.

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Büyükşen cinayeti son dakika gelişmeleri nelerdir? Necla ve Metin Büyükşen cinayeti son dakika son durum nedir? - Haberler
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