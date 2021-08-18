Büyükşen çifti cinayetinde "yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklu olan Mustafa Okşen'in cenazesi defnedildi
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Büyükşen çifti cinayetinde "yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklu olan Mustafa Okşen'in cenazesi defnedildi

Büyükşen çifti cinayetinde 'yardım ve yataklık' suçlamasıyla tutuklu olan Mustafa Okşen'in cenazesi defnedildi
Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin, "cinayete yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklu bulunan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Okşen'in cenazesi defnedildi.

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin, "cinayete yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklu bulunan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Okşen'in cenazesi defnedildi.

Konya E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutukluyken yaşamını yitiren Mustafa Okşen (39) için merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Okşen'in cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Ön otopsi raporu, kalp krizi

Okşen'in ön otopsi raporunda kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğinin belirlendiği belirtildi.

Konya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mustafa Okşen (39), dün fenalaşmış, cezaevi doktorunun müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Okşen, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de işlenen cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 17 Temmuz'da olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir ve Esra Taş ile onlara yardım ettikleri iddiasıyla Büyükşen ailesinin komşuları Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

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