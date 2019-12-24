Büyükşehrin projeleriyle Muğla'nın ürünleri Türkiye'ye Pazarlanıyor

24.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:59

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Kırsal Kalkınmanın sağlanması ve tarımsal üretimin desteklenmesi için yürüttüğü çalışmalar kapsamında yerel ürünler pazarlanmaya başlandı. İl genelinde birçok kooperatifle yapılan anlaşmalarla üretime destek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin S.S Merkez Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile yapmış olduğu sözleşme ile Muğla'da üretilen ürünlerin pazarlanmasına başlandı.



Ürünlerin İstanbul'a Satışı Başladı



Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destek sağladığı S.S Merkez Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, İstanbul Yerdeniz ve Göztepe Satış Kooperatifleri anlaşma sağlayarak Muğla'da yetişen tarım ürünlerini İstanbul'a pazarlamaya başladı. Muğla çiftçisinin ürettiği lavanta ürünleri, kurutulmuş meyve,sebze, tarhana, erişte, bulgur gibi yöresel ürünler ve Koku Vadisi projesi kapsamında üretilen aromatik bitkilerin satışı yapılıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Fethiye İlçesinde kurduğu ve ürünlerin katma değerini arttırarak her mevsimde satışının yapılmasını sağlayan Kurutma Tesisi ürünlerin de satışı yapılıyor. Her türlü meyve ve sebzenin kurutulabildiği tesiste üretilen ürünler İstanbul Kooperatiflerinin dışında Muğla Köy-Koop ve MELSA'ya da verilerek Muğla'da vatandaşlara sunuluyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA