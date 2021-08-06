Manisa Büyükşehir, Komisyon Üyeleri yol çalışmalarını yerinde inceledi

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Trafik ve Ulaşım Komisyonu ile AB ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri, ortak gündem maddesi kapsamında Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, Trafik ve Ulaşım Komisyonu ile AB ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri Manisa Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında komisyon üyelerine Yuntdağı bölgesindeki mahalle muhtarları da eşlik etti. Yunusemre ilçesi Osmancalı mahallesinde bir araya gelen komisyon üyeleri ve Yuntdağı mahalleleri muhtarlarına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını getirdiğini belirterek, yapılan çalışmalar hakkında ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Osmancalı muhtarı çalışmaları değerlendirdi

Osmancalı mahallesinde devam eden sathi kaplama çalışmalarını yerinde incelemek üzere mahalleye giden komisyon üyeleri ve Yuntdağı Mahallesi muhtarları, yolun yapım aşaması hakkında Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay'dan bilgi aldı. Çalışmalar sırasında araçların yanında olduğunu ifade eden Osmancalı Mahalle Muhtarı Mehmet Narin, yapılan çalışmanın çok güzel bir şekilde yapıldığını ifade ederken, "Yol asfaltlanırken bozuk toprağın alınıp yerine sağlam toprak atıldığını gördüm. Gayet mükemmel bir asfalt atılıyor. Gidip gördünüz mü bilmiyorum, ben çalışma boyunca buradaydım, burada bozuk olan tüm alt zemin alınıp taşındı, yerine yeni sağlam zemin atıldı. Üzerine bu asfalt atılıyor. Allah razı olsun, bu konuda teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, asıl yapılması gerekenin bu olduğunu belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde yapılan yatırımların kalıcı olması, geleceğe aktarılması için çalışma yaptıklarını söyledi. Yolun kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte hizmete açılacağını ifade eden Kurtuluş Kuruçay, yolun kazasız belasız kullanılması temennisinde bulunarak hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Bültenler