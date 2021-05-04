Büyükşehirli sporcular Mersin'de madalyaları göğüsledi
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Büyükşehirli sporcular Mersin'de madalyaları göğüsledi

Büyükşehirli sporcular Mersin'de madalyaları göğüsledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

1-2 Mayıs tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen olimpik deneme yarışlarına katılan Sakarya Büyükşehirli sporcular madalyaları göğüsledi.

1-2 Mayıs tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen olimpik deneme yarışlarına katılan Sakarya Büyükşehirli sporcular madalyaları göğüsledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 1-2 Mayıs tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen olimpik deneme yarışlarına katıldı. Birçok branşta kıyasıya mücadelelerin yaşandığı denemelerde Büyükşehirli sporcular madalyaları göğüsledi. Büyükşehirli sporculardan Beyza Baş, yüksekle atlama müsabakasında 3.60 metrelik sıçrama gerçekleştirerek altın madalyanın sahibi oldu. 400 metre engellide yarışan Merve Kurtoğlu ile gülle atmada yarışan Mine Kahraman ikincilik elde ederken 100 metre yarışlarında Büyükşehirli Zeynep Sude Ertek yarışı ilk sırada tamamlayarak kürsünün sahibi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "Mersin'de düzenlenen olimpik deneme yarışlarında derece elde eden sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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