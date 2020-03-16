Büyükşehirli raketler dört dörtlük Türkiye Kadınlar Masa Tenisi Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, beşinci etap maçlarında oynadığı dört karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Kadınlar Masa Tenisi Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, beşinci etap maçlarında oynadığı dört karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.



Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi beşinci etap play-off maçları Antalya'da tamamlandı. Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda oynanan maçlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ilk gün Adana MTİ takımını 4-1 ve İstanbul BŞB takımını 4-0'lık sonuçlarla mağlup etti. İkinci gün maçlarında önce Trabzonspor'u 4-0, ardından Bu Piliç'i 4-1 mağlup eden yeşil-beyazlılar oynadığı dört maçı da galibiyetle tamamlamayı bildi. Play-off grubunda puanını 17'ye yükselterek liderliğini sürdüren Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig altıncı etap maçlarını 2-3 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da oynayacak. - BURSA

Kaynak: İHA