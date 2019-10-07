Büyükşehirli millîlerden 2 altın 1 gümüş

07.10.2019 16:38

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreş sporcuları, Bulgaristan'da tamamlanan 'Balkan Güreş Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü. Büyükşehirli milli sporcular Umur Aybey ve Sertaç Üngör altın madalya, Serhat Büber ise gümüş madalya kazandı.



Bulgaristan'ın Panagyuriste şehrinde 1-6 Ekim tarihlerinde düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası tamamlandı. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 3 sporcusunun milli formayla mücadele ettiği şampiyonada Bursalı sporculardan Umur Aybey, gençler serbest stil 74 kiloda ve Sertaç Üngör, yıldızlar serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı. U15 serbest stil 57 kiloda mücadele eden Serhat Büber ise gümüş madalya kazandı.



Milli forma adına mücadele eden 3 sporcunun da final oynadığına dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Celaleddin Güneş, altyapıya verdikleri önemin meyvesini almaya başladıklarını söyledi. Bursa'nın güreş sporu için önemli şehirlerden biri olduğunu belirten Güneş; "Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak tüm branşlarda olduğu gibi güreş branşında da altyapımıza önem veriyoruz. İlk hedefimiz Bursa'da çocuklarımıza güreşi sevdirmekti, bunu başardık. Altyapımızda eğitim gören sporcu sayısı geçtiğimiz yıllara oranla artış gösterdi. Altyaş gruplarına gösterdiğimiz özen sayesinde ulusal ve uluslararası madalya sayımız arttı. Bu sayılar daha da yükselecek. Bugün milli takıma gönderdiğimiz üç sporcumuzda final maçına çıktı. Umur ve Sertaç kategorilerinde altın madalya kazandı. Serhat sakatlığından dolayı final müsabakasına çıkamadı ve gümüş madalya aldı. Gençlerimiz geleceğimiz. İleriki tarihlerde madalya sayımızın artacağına inanıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA