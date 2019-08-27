Büyükşehirli karateciler Rize'de madalyaları topladı

27.08.2019 15:50

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı 23-25 Ağustos tarihlerinde Rize'de düzenlenen Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasına katıldı.



Büyükşehirli sporculardan Vahide Köse büyük bayanlar +68 kiloda altın madalyanın sahibi olurken; Yavuz Selim Çakırlar Ümit Erkekler 55 kiloda gümüş madalya kazandı. Büyükşehirli sporculardan Zümra Rezzanim, Aslınur Mutluay, Elif Diri ve Ata Seymen Fidan ise mücadele ettikleri kategorilerde üçüncülük elde ettiler. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rize'de düzenlenen Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasında derece elde eden tüm sporcularımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA