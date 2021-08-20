Büyükşehirli judocular, Avrupa Şampiyonasından 2 bronz ile döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un judodaki başarıları devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un judodaki başarıları devam ediyor. Alt yapısından çıkardığı sporcular ile Avrupa ve dünya arenasından madalyalar ile dönen sporcular yetiştiren mavi beyazlı kulüp, koleksiyonuna iki Avrupa madalyası daha ekledi.

İLK GÜN NURTEN'DEN BRONZ GELDİ

Letonya'nın başkenti Riga'da 37 ülkeden 176 kadın ve 217 erkek toplam 386 sporcunun yarıştığı Judo Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda Büyükşehir Kağıtsporlu Nurten Doğrusoy 44 kilogramda minderde mücadele etti. Birbirinden başarılı mücadeleler yapan mavi beyazlı sporcumuz Doğrusoy, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Nurten Doğrusoy, İtalyan rakibi Aurora Platania'yı altın skorda waza-ari puanıyla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

ERMAN DA AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLMAYI BAŞARDI

Şampiyonanın ikinci gün müsabakalarında erkekler 73 kilogramda Erman Gürgen madalya için mücadele etti. Gürgen de mükemmel maçlar çıkartarak yine bronz madalya maçına çıkmayı başardı. Kürsü müsabakasında Sloven Nik Purnat'ı altın skorda waza-ari puanıyla yenen Erman, sıkletinde üçüncülüğünü ilan ederek bronz madalyayı ülkemize kazandırdı. Büyükşehir Kağıtsporlu ümit judocuların bu başarısı otoritelerden takdir topladı.

Kaynak: Habermetre