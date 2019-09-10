Büyükşehirli Cankurtaranlar Türkiye birincisi

10.09.2019 15:07

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Cankurtaran Amirliği ekipleri Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun can kurtarma spor branşında ilk kez düzenlediği Bireysel Cankurtarma Şampiyonasına katıldı.



Kocaeli Kandıra Cebeci Halk Plajı'nda 7 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen şampiyonaya 7 asil 3 yedek sporcuyla katılan Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran ekipleri yarışmalarda 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak Türkiye birincisi oldu. Koşu yüzme koşu, sahil hızlı koşu, ekipmanlı kurtarma ve sahil koşusu olmak üzere 4 kategoride yarışan Cankurtaran ekipleri ödüllerine 13 Eylül Cuma günü Karasu Sahil Park'ta yapılacak ödül töreninde kavuşacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA