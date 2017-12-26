Büyükşehirli Akkoyun Türkiye 3.'sü Oldu

Türkiye Şampiyonlarının belirlendiği önemli şampiyonada 400 sporcu mindere çıktı. İlimizden şampiyonaya katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcusu Faruk Akkoyun bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

YENİ KURALLAR UYGULANMAYA BAŞLANDI

İlk defa uygulanmaya başlayan yeni kullar ile katılım şartlarının da değiştiği şampiyonada illere verilen sporcu kontenjan sayısına göre il şeçmeleri düzenlendi. Seçmeler sonucunda dereceye giren sporcuların yarışabildiği 2018 Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında uygulanan yeni kurallar ile şampiyonanın sportif kalitesi arttırıldı.

ZORLU RAKİPLER İLE KARŞILAŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün başarılı güreşçisi Faruk Akkoyun ilk turda İBB'li güreşçi Erhan Yaylacıyı 13-10 pozitif puan üstünlüğü ile yendi. Tecrübeli güreşçi ikinci turda Kahramanmaraş BB.'nin genç sporcusu Feyzullah Aktürk ile karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakayı son saniyelerde aldığı puanla Akkoyun kazandı.

ÜÇÜNCÜLÜK KÜRSÜSÜNE ÇIKTI

Bu müsabakanın ardından çeyrek finale yükselen mavi beyazlı güreşçi Akkoyun Ankara ASKİ Sporlu rakibine yenilerek repesaja kaldı, ardından çıktığı repesaj müsabakasında rakibini teknik üstünlükle yenerek üçüncülük müsabakası yapmaya hak kazandı. Üçüncülük için mindere çıkan Akkoyun İstanbul Sancaktepe Sporlu Müren Mutlu'yu mağlup ederek üçüncülük kürsüsüne çıkmaya hak kazandı.