Büyükşehirlerin stresini Palandöken'de atıyorlar

13.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:22

İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerin stresli hayatından uzaklaşmak isteyenler özellikle hafta sonları Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'de kayak yaparak stres atıyor.

Uluslararası kış sporları organizasyonlara ev sahipliği yapan ve çam ağaçları arasında yer alan Palandöken, hem kar kalitesi hem ulaşım kolaylığı hem de uzun kayak pistleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Modern telesiyejleri ile beğeni toplayan ve kayak pistlerinin yanında yer alan otelleri ile konaklamada kolaylık sağlayan ve adeta iç içe olduğu tarihi şehri kuşbaşı gören pistleri sayesinde rağbet gören Palandöken, çevre iller ile yurdun birçok şehrinden konukları ağırlıyor.

İran, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkeler başta olmak üzere yurt dışından da misafirlerine hizmet veren Palandöken'i yurt içinden tercih eden şehirlerin başında ise yüzde İstanbul geliyor.

Özellikle hafta sonu İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerden tek uçakla Erzurum Havalimanı'na gelen turistler buradan otomobil ile yaklaşık 15 dakikada ulaştıkları Palandöken'de çam ağaçları arasında ve kardan dolayı tamamen bembeyaz örtüyle kaplanan bölgede kayak kaparak stres atma fırsatı buluyor.

Erzurum'a kayak yapmak için gelenler arasında yıllık ortalamada ise 150 bin turistin yaklaşık 110 bini İstanbul'dan gelerek, Palandöken'de kayak yapmanın keyfini çıkartıyor.

Kayakseverlerin Erzurum'u tercihindeki etkenler arasında ilk sırada güvenlik, ulaşım kolaylığı ve aralarında profesyonellere de hizmet verecek nitelikle olanların da bulunduğu pistlerinin uzunluğu geliyor.

Kış turizminde marka kayak merkezleri arasında yer alan Palandöken'deki Sway Otel'in Genel Müdürü Ömer Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki kayak merkezleri arasında Palandöken'in özellikleri bakımından ayrı bir yeri bulunduğunu aktardı.

Palandöken'in tercih sıralamasında ilk sıralarda yer almasının kentin turistlere bakış açısıyla da bağlantılı olduğunu belirten Akça, "Bu şehrin nezih bir kent ve insanlarının misafirperver olmasına bir de Palandöken'in eşsiz manzarası ile kaliteli pistlerini ekleyince kayakseverlerin ilk tercihi burası oluyor. Şehirle iç içe, şehrin kültürünü ve tarihi dokusunu doyasıya yaşarken, kayak keyfini yaşayacağınız başka bir şehir yok." diye konuştu.

İkinci sırada İzmir, üçüncü sırada Ankara bulunuyor

Akça, Palandöken'in tercih sıralamasında ilk sıralarda yer almasının turizmcilerin de yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

Havalimanına ayak basan herkesin ayağının tozuyla kayak keyfini yaşadığını ve İstanbul gibi yorucu bir trafiğinin bulunmadığını vurgulayan Akça, şöyle konuştu:

"Şehrimize gelen kayakseverlerin yaşadıkları kentlerin sıralamasında en fazla İstanbul bulunuyor. İstanbul'da hayat stresinden uzaklaşmak isteyenler Erzurum'a geliyor. İstanbul'un yoğun trafiğinden, yorucu iş hayatından uzaklaşmak isteyen soluğu burada alıyor. Uçakla şehrimize gelen bir kişi havaalanından çıktıktan 15 dakika sonra kayak yapabiliyor. Yıllık ortalamada 150 bin turistten yaklaşık 110 bini İstanbul'dan geliyor. İkinci sırada İzmir geliyor, üçüncü sırada ise Ankara var."

Akça, İstanbul gibi İzmir ve Ankara'dan gelen misafirlerin de şehrin stresinden uzak durmak için Palandöken'i tercih ettiklerini söyledi.

Şehre gelen misafirlerin tatil sürelerinde sadece kayak yapmadıklarını hatırlatan Akça, "Özellikle bu üç büyükşehirden gelen misafirlerimiz düzenlenen turlarla tarihi yerleri görme fırsatı buluyor. Misafirlerimizin kayak yaptıktan sonra şehri gezmeleri, farklı aktivitelere katılmaları onların bulundukları şehirlerin stresinden uzaklaşmasına yetiyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'dan gelen misafirler Palandöken'de deşarj oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA