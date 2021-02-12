Büyükşehirlerin "sevgililer günü" gülleri Afyonkarahisar'dan
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Büyükşehirlerin "sevgililer günü" gülleri Afyonkarahisar'dan

12.02.2021 10:09 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:12
Büyükşehirlerin

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki jeotermal bir serada üretimi yapılan kırmızı güller, sevgililer günü dolayısıyla İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere büyükşehirlere gönderiliyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki jeotermal bir serada üretimi yapılan kırmızı güller, sevgililer günü dolayısıyla İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere büyükşehirlere gönderiliyor.

İlçedeki Hüdai Kaplıcaları bölgesindeki 4 bin metrekarelik jeotermal serada yetiştirilen kırmızı güllerin hasadı yapıldı.

Demetler halinde paketlenen güller, "sevgililer günü" dolayısıyla İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere büyükşehirlerdeki çiçekçilere gönderiliyor.

Seranın Ziraat Mühendisi Halil İbrahim Kuru, gazetecilere yaptığı açıklamada, kesme çiçek üretimi yapılan seralarında 24 bin bitkinin bulunduğunu söyledi.

Kurulan seralarının 5 yıl boyunca gül üretimi yapacağını dile getiren Kuru, şöyle konuştu:

"Bu süreç sonucunda ekonomik olarak rantabl gelir sağlarsak bu bölgede büyümeyi düşünüyoruz. Yıllık üretim kapasitesi 120 bin dal üzerinden hesaplandı. Güllerimizi modern otomasyon sistemiyle yapıyoruz."

İşletme Müdürü Fahri Güldalı da bu yılki "sevgililer günü" hasatlarının tamamlandığını belirterek, yetiştirdikleri güllerin de büyükşehirlerdeki çiçekçilerden ilgi gördüğünü anlattı.

Yetiştirdikleri güllerin uzunluğunun 50-120 santimetre arasında değiştiğini aktaran Güldalı,"Sevgililer günü dolayısıyla güllerimiz rağbet görmeye başladı. Burada hasadını yaptığımız güllerimizi İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere, büyükşehirlere gönderiyoruz. Güzel bir verim ve iyi bir kar sağlarsak bu alanda işletmeyi büyütmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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