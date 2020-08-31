Büyükşehirlere geri dönüş başladı: Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu
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Büyükşehirlere geri dönüş başladı: Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu

Büyükşehirlere geri dönüş başladı: Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu 43 ilin geçiş güzergahında araçlar tampon tampona ilerledi Hafta sonu tatillerini başka illerde değerlendiren binlerce vatandaş, 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta trafik yoğunluğuna takıldı.

31.08.2020 00:11 | Son Güncelleme: 31.08.2020 00:15

Büyükşehirlere geri dönüş başladı: Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu

43 ilin geçiş güzergahında araçlar tampon tampona ilerledi

KIRIKKALE - Hafta sonu tatillerini başka illerde değerlendiren binlerce vatandaş, 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta trafik yoğunluğuna takıldı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan 'kilit kavşak'ta oluşan trafik yoğunluğu gece geç saatlere kadar devam etti. Hafta sonu tatillerini başka illerde değerlendiren binlerce vatandaş, 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğuna neden oldu. Kilometrelerce oluşan yoğunluk nedeniyle araçlar tampon tampona ilerlerdi. Zaman zaman ise trafik durma noktasına geldi. Samsun-Ankara kara yolunda aşırı yoğunluk yaşanırken, Kayseri-Kırıkkale kara yolunda ise trafik akışının normal olduğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Kavşaklarda görev alan polisler, trafiğin hızlı bir şekilde akışını sağladı. Trafik yoğunluğu normalin altına düşene kadar bazı kavşaklar araç geçişine kapatıldı.

Büyükşehirlere geri dönüş başladı: Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu

Kaynak: İHA

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