Büyükşehirlerdeki sokağa çıkma yasağına, küçük şehirler de uyuyor İçişleri Bakanlığı tarafından Zonguldak dahil 30 büyükşehirde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Bayburt'ta da sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Zonguldak dahil 30 büyükşehirde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Bayburt'ta da sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bayburt'ta sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen vatandaşlar evde kal çağrısına uyarak cadde ve sokakları boş bıraktı.

Bayburt'ta eczanede görev yapan işyeri sahibi, "Bayburt'ta 65 yaş üstü ve 20 yaş altı diğer vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı yok. Ama Bayburt halkı duyarlı. Sadece işi olanlar eczanemize gelip ilacını alıp gidiyorlar. Bunun dışında dışarı çıkan pek yok." dedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA