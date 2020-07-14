Büyükşehirlerde Kullanılan Martı'lara Düzenleme Geliyor!
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Büyükşehirlerde Kullanılan Martı'lara Düzenleme Geliyor!

Büyükşehirlerde kullanılan Martı'lara (scooter) düzenleme geliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde ulaşım amaçlı kullanılan Martı'lar artık belirli kurallar çerçevesinde kullanılacak.

Büyükşehirlerde Kullanılan Martı'lara Düzenleme Geliyor!
14.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:50

Büyükşehirlerde kullanılan Martı'lara (scooter) düzenleme geliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde ulaşım amaçlı kullanılan Martı'lar artık belirli kurallar çerçevesinde kullanılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Martı için düzenlemenin yolda olduğunu dile getirdi.

Son zamanlarda artan Martı kullanımı dikkat çekiyor. Aslında vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için devreye giren Martı'lar, bazı sorunlara yol açtı. Özellikle yollarda bir Martı'ya iki kişi binenler, 18 yaş altındaki Martı kullanıcıları, trafikte araçların arasında dolaşan Martı'lar düzenlemeyi haketti.

Uygun fiyatlı ve eğlenceli olması gençlerin dikkatini çekti. Ancak normalde bir kişilik olan Martı'ya iki kişi binen gençler, Martı'yı trafikte ters yönde sürenler düzenlemenin getirilmesinde büyük rol oynadılar. Konuya el atan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Martı'lar ile ilgili bir düzenlemenin yolda olduğunu açıkladı. Bakalım Martı'lara ne gibi kurallar getirilecek.

Martı Düzenlemesi Yolda!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu konuda bir düzenleme yapılacağını açıkladı. Hürriyet'e konuşan Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Son dönemde scooter kullanımı çok arttı. Dikkatimizi çekiyor. Bu güzel bir şey. Ancak onlarla ilgili beyin jimnastiği yapıyoruz. Ama nasıl olacağı netleşmedi. Mutlaka bir düzenleme gelecek. Sonuçta yolcu taşıyorlar. 'Ben vergi veriyorum' demekle olmuyor. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde, trafiğe çıkma girdiğinde yapılması gereken bazı şeyler var."

Karaismailoğlu, bisiklet kullanımı içinse şunları söyledi: "Bisikleti özendirmek için yeni yatırım ve teşvikler devam edecek. Teşvik modellerinde yeni uygulamalara da gidilebilir. İnsanların daha fazla bisiklet kullanması şehirlere büyük fayda sağlıyor."

Kaynak: Tamindir

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