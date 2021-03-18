Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Hatay'da yakalandı
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Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Hatay'da yakalandı

18.03.2021 16:06 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:12
Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Hatay'da yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen operasyonda büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli yakalandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen operasyonda büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK-YPG'li teröristlerin ilçeye bağlı, Afrin sınırındaki Kalepte Mahallesindeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Operasyonda 2 kişi yakalandı. Şahısların kaldığı evde yapılan aramada canlı bomba yeleği ve bomba düzenekleri ele geçirildi.

Olaydan sonra bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilerek arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. - HATAY

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Hatay'da yakalandı
Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Hatay'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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