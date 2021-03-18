Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli Hatay'da yakalandı
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Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli Hatay'da yakalandı

18.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:37
Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli Hatay'da yakalandı

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 zanlı, emniyetin operasyonuyla Hatay'da gözaltına alındı.

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 zanlı, emniyetin operasyonuyla Hatay'da gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Yılbaşından bugüne kadar PKK'nın 26 terör eylemini engelledik. Hatta birisini de bu sabah engelledik." şeklindeki açıklamasının ayrıntıları belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG mensuplarının ülkeye illegal yollardan girerek Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çiftlik evinde saklandıkları tespit edildi.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile örgüt mensupları arasında çıkan silahlı çatışmada Suriye uyruklu E.K. yaralı, M.K. ise sağ yakalandı.

Şüphelilerin, büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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