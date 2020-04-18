Büyükşehirler ve Zonguldak'a getirilen giriş çıkış kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı 30 büyükşehir ve Zonguldak'a getirilen giriş çıkış kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı

30 büyükşehirle Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik uygulanan kısıtlamalar 15 gün daha uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgede fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm Dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının önemi vurgulandı. Genelge de aksi durumun virüsün yayılım hızını ve vaka sayısı ile tedavi gereksinimini artıracağı ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle