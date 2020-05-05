Büyükşehirler'deki giriş çıkış kısıtlaması kalktı otogar boş kaldı

Büyükşehirler'deki giriş çıkış kısıtlaması kalktı otogar boş kaldı Suriye ile Gaziantep ve Hatay'a komşu olması nedeniyle bir nevi karantinada bulunan Kilis'te, giriş çıkış kısıtlanmasının kaldırılmasıyla birlikte otogar boş kaldı.

Büyükşehirler'deki giriş çıkış kısıtlaması kalktı otogar boş kaldı

KİLİS - Suriye ile Gaziantep ve Hatay'a komşu olması nedeniyle bir nevi karantinada bulunan Kilis'te, giriş çıkış kısıtlanmasının kaldırılmasıyla birlikte otogar boş kaldı.

Kilis Şehirler arası otogarda Hatay ve ilçelerine yolcu taşıyan firmalar, seferlere başlamadı. Firma yetkilisi, yolcu olmadığı için seferlere başlamadıklarını, Cuma günü seferlere başlamayı planladıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 büyükşehire giriş çıkışların kısıtlanmanın kaldırılmasını açıklamasından sonra Hatay'a komşu olan Kilis'ten, bu şehre gidişler serbest oldu.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te Hatay ve Gaziantep Büyükşehirlere komşu olması nedeniyle bir nevi karantina uygulanan kentte, Hatay'a giriş çıkışların serbest olmasından sonra karantinadan çıkmış oldu.

Kaynak: İHA