Büyükşehirle Uzakla Yakın Oluyor

İki mahalle arasındaki mesafeyi kısaltacak olan yolda genişletme ve bakım çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, mevsim şartları el verdiği takdirde asfalt uygulaması da yapacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı'nın Aydınlar ve Şatırlar Mahallesi arasındaki yolda bakım ve onarım çalışmasına başladı. İki mahalle arasındaki 14 kilometrelik mesafeyi 4 kilometreye düşürecek olan yolda çalışmaların tamamlamasıyla vatandaşlar hem zamandan tasarruf edecek, hem de daha güvenli seyahat edecek. Yürütülen çalışmaları takip eden Saruhanlı Muhtarlık Hizmetleri Şube Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin, yolun altyapısında yürütülen çalışmalarının ardından, hava şartlarına bağlı olarak asfalt uygulamasının da gerçekleştireceğinin mesajını verdi.