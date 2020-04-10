Büyükşehirin ürettiği taşlar, cadde ve sokakları süslüyor Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün girişimleriyle Büyükşehir Belediyesinin kendi parke taşını üretmesi hedefiyle Salihli ilçesinde kurulan beton ve büz fabrikasında üretilen kilit parke taşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğiyle ilçe merkezindeki...

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün girişimleriyle Büyükşehir Belediyesinin kendi parke taşını üretmesi hedefiyle Salihli ilçesinde kurulan beton ve büz fabrikasında üretilen kilit parke taşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğiyle ilçe merkezindeki Acısu, Hükümet, Şüheda, Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Mahallesi, Sart, Mersinli, Adala ve birçok beldenin yollarının tamiri ve onarımında kullanıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Salihli'de kurulan beton ve büz fabrikasında üretilen kilit parke taşlardan Salihli Belediyesine verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla Manisa Büyükşehir Belediyesinin kilit parke taşı fabrikasında üretilen taşlar, ilçe merkezindeki Acısu, Hükümet, Şüheda, Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Mahallesi, Sart, Mersinli, Adala ve birçok beldenin yollarının tamiri ve onarımında kullanıldı. Salihli'nin cadde ve sokakları, Manisa Büyükşehir Belediyesinin ürettiği kilit parke taşlarıyla yeni ve modern görünüme kavuştu. kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde fabrikada üretimin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık 15 milyon liralık bir yatırımla Beton, Taş, Bordür ve Büz Fabrikası'nı hayata geçirdiklerini ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin kendi kilit parke taşını üretmeye başladığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Kilit parke taşı ve renkli kilit parke taşının yanı sıra şehrimizde yapılacak olan alt yapı çalışmalarında kullanılmak üzere 150'lik, 200'lük, 300'lük, 400'lük, 600'lük beton boru, 100x60-100x35 beton bilezik, beton taban, beton konik üretimini de bu fabrikada yapıyoruz. Ürettiğimiz kilit parke taşları, şehrimizin birçok yerinde yol tamir ve onarımlarında kullanılıyor. Hayata geçirdiğimiz bu fabrika ile dışarıdan kilit parke taş alımını çok büyük ölçüde azalttık ve Manisalıların parasını korumuş olduk" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA