Büyükşehirin Üretimi Mahalleleri Güzelleştiriyor

05.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:12

Bu kapsamda altyapı çalışmaları MASKİ Genel Müdürlüğünce tamamlanan Alaşehir Kavaklıdere ile Yeşilyurt ve Gördes'in Güneşli Mahallesi'nde kilit parke taş döşeme çalışmaları başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğünün altyapı çalışmalarıyla yenilediği Alaşehir Kavaklıdere ve Yeşilyurt mahalleleri ile Gördes'in Güneşli Mahallesi'nin üstyapı çalışmaları başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Salihli'de hayata geçirilen kilit parke, beton ve büz fabrikasında üretilen kilit parke ve renkli kilit parke taşlarla yapılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için yoğun çaba sarf ediliyor. Büyükşehir Belediyesinin ürettiği taşlarla mahalleler yeni ve modern görünüme kavuşurken, mahalle sakinleri de çalışmaların başlaması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

"Kendi Ürettiğimiz Taşlarla Üstyapı Çalışmaları Yapılıyor"

İl genelinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 101 mahalle ve 154 mahalle projeleriyle yüzlerce mahallenin altyapısının yenilendiğini hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, "Yine Sayın Başkanımızın öncülüğünde Salihli'de hayata geçirilen beton fabrikamızda üretilen kilit parke taşlarımız, altyapısı tamamlanan mahallelerde üstyapıyı süslüyor. Bu kapsamda Alaşehir'in Kavaklıdere ve Yeşilyurt mahalleleri ile Gördes'in Güneşli Mahallesi'nin üstyapı çalışmaları yine bu fabrikamızda üretilen kilit parke taşlarıyla yapılıyor. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler