Büyükşehirin Sporcuları Önemli Başarılara İmza Attı
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Büyükşehirin Sporcuları Önemli Başarılara İmza Attı

Büyükşehirin Sporcuları Önemli Başarılara İmza Attı
Habermetre - Haberler | Toplum

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yüzme ve dekatlon branşında yapılan yarışlarda önemli başarılara imza attı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yüzme ve dekatlon branşında yapılan yarışlarda önemli başarılara imza attı.

Genç sporcuları desteklemek ve birçok alanda sporcu yetiştirmek için kurulan Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü bünyesindeki lisanslı sporcuları Turkcell Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde, Komple-Atlet Ligi Final ve Çoklu Branşlar Türkiye Şampiyonası'ndan dereceye girdiler. Edirne'de düzenlenen Turkcell Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerinde yarışan Kültigin Kaan Arıcı 2005 doğumluların yarıştığı 50 metre serbest yüzmede Türkiye 2. 'si oldu. Bursa'da düzenlenen Komple-Atlet Ligi Final ve Çoklu Branşlar Türkiye Şampiyonası'nda U20 Erkekler dekatlon kategorisinde ise Umut Emre Yılmaz Türkiye 3. 'sü olarak dereceye girdi.

Başarılı sporcuları tebrik eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, birçok alanda yetiştirdiğimiz genç sporcularımız hem Türkiye'de hem de dünyada yapılan şampiyona ve turnuvalarda Eskişehir'imizi ve ülkemizi başarı ile temsil edecek sporcular yetiştirmeye devam edeceklerini belirttiler.

Kaynak: Habermetre

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