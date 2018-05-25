Büyükşehirin Sağladığı Sera Desteği Üreticiyi Kalkındırıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ülke ve Manisa gerçeklerine uygun kırsal kalkınma projelerini hazırlamak ve bunların kararlı, eşitlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde refah ve gelirin dengeli paylaşılmasını öngören bir şekilde uygulanması için kırsal bölgelerde örtü altı yetiştiriciliğin (seracılık) geliştirilmesi için üreticilere desteklerini sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, Manisa'da örtü altı yetiştiriciliğinin (seracılığın) geliştirilmesi ve düşük gelir seviyesindeki ailelerin, ekonomik durumlarının iyileştirilmesi, refah düzeylerinin yükseltilmesi ve kendi imkanlarıyla geçinebilecekleri bir hale gelebilecekleri fırsatı sağlama amacı ile Selendi, Kula, Köprübaşı, Gördes, Demirci, Sarıgöl, Alaşehir, Kırkağaç ve Soma ilçelerinde belirlenen mahallelerde seracılığın geliştirilmesi için 2016 yılında Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanmaya alınan proje sonuçlarını vermeye başladı.

120 sera tamamlanarak üreticilere teslim edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılında başlattığı ve 100 adet seranın tamamlandığı projeye gösterilen yoğun ilgi nedeniyle 2017 yılında 120 adet sera daha tamamlanarak kırsal mahallelerde ikamet eden çiftçilere teslim edildi. 2016 yılında 100 adet seranın tamamlandığı projede, gösterilen yoğun ilgi nedeniyle 2017 yılında 120 adet sera daha tamamlanarak kırsal mahallelerde ikamet eden çiftçilerimize teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi teknik personelleri tarafından hazırlanan ve uygulamaya alınan proje, teknik ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde belirlenen 9 ilçede, 64 mahallede uygulandı. 2018 yılı Mart Nisan ve Mayıs aylarında teknik ekipler tarafından kurulan 220 adet seranın tamamının yerinde kontrol ve denetimi yapıldı. Yapılan kontrol ve denetim çalışmaları sonunda; 1-2 istisnai durum haricinde tüm seraların ürünler ile dolu olması yanında mahallelerdeki çiftçilerin, gerek kendi imkanlarını gerekse de diğer kamu kurumlarının destek programlarını kullanarak yeni seralarını da kurmuş olması memnuniyetle karşılandı. Kış döneminde marul, mart ayından itibaren hıyar, domates, biber, taze fasulye, hatta çilek üretimi yapılan seraların yüzde 98 oranında ekili, dikili oluşunun görülmesinin yanında proje sahası olan mahallelerde de görüntü değişmeye başladı. Gördes, Demirci, Kula ve Selendi ilçelerinde bazı bölgelerin seracılık bölgesi olmaya başladığı izlenimi veren manzara teknik ekipleri mutlu etti.

Seraların yüzde 75'i Manisa Büyükşehir Belediyesi desteği ile kuruldu

İlçelerde seracılık bölgesi olarak belirlenen mahallelerde ikamet eden, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı, tarım bağ-kur hariç Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı aktif sigortalı olmayan çiftçilerin faydalandığı projede, anahtar teslim olarak kurularak üreticilere teslim edilen 220 adet seranın yatırım tutarının yüzde 75'i Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe desteği olarak karşılandı. Çiftçilerin ve kırsalın kalkınması için Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları aynı anlayışla devam edeceği belirtilirken, ürünlerin bol kazançların bereketli olması temennisinde bulunuldu. - MANİSA