Büyükşehirin özel yetenek kurslarında kayıtlar başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ücretsiz özel yetenek spor kurslarına kayıtlar başladı. Covid-19 tedbirleri kapsamında gençler, spor özel yetenek kurslarında PAEM, Spor Liseleri, PÖH, POMEM, PMYO, BESYO, askeri okulları ve görevde yükselme gibi hazırlık kurslarına ücretsiz hazırlanabilecek.

Öğrenciler sınavlara hazırlıkları Başiskele ilçesinde Vezirçiftliği Spor Salonunda, 2 erkek, 2 kadın alanında uzman 4 antrenör tarafından yapacak. Derslerde sınavlarda adayların karşılaşacağı eğitimler üzerinde durulacak. Bu çerçevede tempolu koşu, açma-germe hareketleri, arttırma koşulları, şınav ve sınavlar için gerekli tüm antrenmanlar yaptırılacak.

Pandemiye uygun eğitimler

Özel yetenek kurslarında bu yıl korona virüs tedbirleri uygulanacak. Kurslarda sosyal mesafe hijyen, maske ve ateş ölçümü gibi konularda dikkat edilecek. Eğitim alacak gençler gruplar halinde eğitmenlerle bire bir görüşerek dersleri alacak.

POMEM kurslarına başvurular başladı

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Fiziki Yeterlilik Sınavına hazırlık kursu için başvurular alınmaya başladı. Ücretsiz özel yetenek spor kurslarında hazırlanmak isteyen geleceğin polis adayları, kayıt sırasında yanlarında bir adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi ve KPSS sonuç belgesi ile başvurularını İzmit Vinsan Spor Tesisleri'nde bulunan KBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğüne elden yapabiliyor.

2018'de yüzde 88 başarı oranı

2019 yılında Covid-19 pandemisi sebebiyle yapılamayan spor özel yetenek kurslarında önceki yıl ise ciddi başarılar elde edilmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılında açtığı POMEM kursuna düzenli olarak devam gösteren 66 öğrenciden 58'i fiziki yeterlilik sınavında başarılı olup, 17 aday öğrenci polislik mesleğine ilk adımlarını atmıştı. 2018'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi POMEM hazırlık kursunun fiziki yeterlilik sınavındaki başarı oranı yüzde 88 olarak gerçekleşti. Kursta bu yıl ise 2018'deki başarı oranının üzerine çıkarak daha fazla öğrencinin polis adayı olması hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı