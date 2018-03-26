Büyükşehirin Özel Öğrencileri Çanakkale Destanı'nı Canlandırdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören özel öğrencilerin " Çanakkale Geçilmez" isimli oyunu büyük beğeni topladı.

Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı anma etkinlikleri kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından 'Çanakkale Geçilmez' isimli oyun sergilendi. Büyükşehir Özel Eğitim Okulu Şükran Taçoy Konferans Salonu'nda sergilenen oyunda, savaş cephesini andıran dekor ve kıyafetler eşliğinde sahne alan özel öğrenciler, Çanakkale Zaferi'nin nasıl kazanıldığını canlandırdı. Dans, müzik ve şiirsel anlatımlarla desteklenen oyunda rol alan öğrenciler, yetenekleriyle göz doldurdu. Drama öğretmeni Abdullah Yıldırım eşliğinde çalışarak oyuna hazırlanan özel öğrenciler oyun sonunda, kendilerini izleyen aileleri, öğretmenleri ve arkadaşlarından alkış aldı. - ANTALYA