Büyükşehirin Kur'an kurslarına yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezlerine gelen Başkentli çocuklar ve gençler, yaz döneminde de Kur'an-ı Kerim kurslarına yoğun ilgi gösteriyor.

Kur'an-ı Kerim kursuna katılanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen müfredatla temel dini eğitim de alıyor.

Haftanın 5 günü kurs

Çocuklar ve gençler kategorisinde yaz dönemi Kur'an-ı Kerim kurslarına 4 ile 20 yaş aralığında olanlar katılabiliyor. Haftanın 5 günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup halinde verilen kurslarda, küçük yaştakiler ve gençler için ayrı ayrı kitaplarla eğitim sağlanıyor.

Kurslara ilgi yoğun

Esertepe Aile Yaşam Merkezi'nde görev yapan Kur'an-ı Kerim kursu eğitmenlerinden Esra Özdemir, kurslara okulların kapanmasıyla ilginin arttığını söyledi. Kursta 4 ile 6 yaş arası çocuklara ders verdiğini ifade eden Özdemir, Diyanet İşleri Başkanlığına ait kitaplarla, temel dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim derslerinin anlatımı kolay ve her yaş grubuna uygun olarak hazırlandığına dikkat çekti.

Müfredata uygun eğitim

Yaz döneminde Aile Yaşam Merkezinde açılan Kur'an-ı Kerim kursuna geldiğini söyleyen 6 yaşındaki Zümra Yavuz, "Burada Kur'an dersi alıyorum. Öğretmenimi de çok seviyorum. Dinimiz hakkında hem bir şeyler öğrenip hem de güzel zaman geçiriyorum" derken, 6 yaşındaki Oğulcay Enes Penpe de, "Buraya sadece yazları geliyorum. Kur'an-ı Kerimi öğreniyoruz. İslam'ın şartlarını, imanın şartlarını öğreniyoruz. Dini sohbetler yapıyoruz" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA