Büyükşehirin Halk Süt'leri ilçelerde de dağıtılıyor
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Büyükşehirin Halk Süt'leri ilçelerde de dağıtılıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından 3 Temmuz'da startı verilen Halk Süt Projesi kapsamında ilçelerde de süt dağıtımına başlandı.

Büyükşehirin Halk Süt'leri ilçelerde de dağıtılıyor
19.07.2020 11:12 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:15

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından 3 Temmuz'da startı verilen Halk Süt Projesi kapsamında ilçelerde de süt dağıtımına başlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin çocukları sağlıklı ve güvenli sütle buluşturma düşüncesiyle hayata geçirdiği Halk Süt Projesi Antalya merkezin ardından ilçelerde de başladı. Büyükşehir ekipleri, başvuruları olumlu sonuçlanan ailelerin çocuklarına Halk Süt paketlerini ulaştırdı.

"Ücretsiz süt"

Alanya, Manavgat ve Elmalı'da başvuru yapan ihtiyaç sahibi 2-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere Halk Süt paketleri teslim edildi. Başkan Muhittin Böcek'in, seçim vaatleri arasında yer alan "Halk Süt" projesi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Halk Süt projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların çocuklarına ücretsiz süt verilirken, yerelden kalkınma hamlesi ile sütlerin temin edildiği yerli besiciler de desteklenmiş oluyor.

"Aileler ve çocuklar mutlu"

Halk Süt projesi kapsamında çocuklarına süt almaya başlayan anne babalar uygulamadan duydukları mutluluğu dile getirdi. Uğur Toksöz, projeyi bilboardlarda gördüğünü ve müracaat ettiğini belirterek, "Geleceğini zannetmiyordum ama geldi. Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum" dedi.

Hatice Ersöz, "Müracaatta bulunduk ve olumlu sonuçlandı. Bize süt gönderdiler. Her ay sütümüz gelecek. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Başkan Böcek'e teşekkür"

Perihan Çobanoğlu ise, "4 tane çocuk olunca süt almakta zorlanıyorduk. Şu an gerçekten mutluyuz. Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyoruz" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Hanife Erdoğan Alagöz, Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Et Projesi'nden de yararlandıklarını belirterek, "Halk Süt ve Halk Et başta olmak üzere projelerinden çok memnunuz. " dedi.

"Aylık 8 litre"

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çocukları sağlıklı ve güvenli süt ile buluşturma düşüncesiyle hayata geçirilen proje kapsamında 2-5 yaş arasındaki çocuklar için aylık 8'er litre süt desteği sağlıyor. Ekipler sosyoekonomik yönden yoksunluk çeken ailelere çocuk sayısına göre günlük ücretsiz süt dağıtımı gerçekleştiriyor. Sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar tarafından belirlenen ve ekonomik açıdan zor durumda olan ailelerin çocuklarını hedef alan projede sütler 1 litrelik ambalajlarda ailelere teslim ediliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manşet

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