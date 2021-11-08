KAYMEK'in Değer Gençlik Projesi tanıtıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin eğitim ve kültür kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) Değer Gençlik Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genç KAYMEK TOKİ Tesisleri'ndeki tanıtım toplantısında konuklara Değer Gençlik Projesi anlatıldı ve atölyeler gezdirildi.

Proje kapsamında 14-17 yaş arası (9, 10 ve 11. sınıf) gençlere haftada 2 gün, yılda toplam 320 saat ücretsiz eğitim verilecek.

Projeyle gençlerin sosyal, sanatsal, kültürel olarak geliştirilip akademik gelişimlerine de katkı sağlanması amaçlanıyor.

7 ayrı atölyede 25 farklı alanda gerçekleştirilen kursta robotik kodlamadan, diksiyon eğitimine, kaligrafi ve filografiden dijital tasarımlara kadar hemen her alanda eğitimler verilecek.