Büyükşehirin bir projesine daha destek

26.12.2019 12:39 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:44

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı AB Projeleri ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen 'Kadınlar Üretiyor, Ekonomi Canlanıyor' adlı proje, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yüzde 84,11 oranında destek aldı.



Zafer Kalkınma Ajansı Sosyal Destek Programı Güdümlü Proje kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığı AB Projeleri ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün koordinasyonunu üstlenip, sunduğu 'Kadınlar Üretiyor, Ekonomi Canlanıyor' projesi başarılı bulundu. Proje kapsamında il genelinde belirlenen 6 kadın kooperatifinin üretim merkezlerinin eksikliklerinin tamamlanacağı, aktif üretimlerine destek verileceği ve ürün satışı için yeni alanlar sağlanacağı belirtildi. 18 ay olarak belirlenen projenin amacının, 'yerel düzeyde kadın kooperatiflerini geliştirip güçlendirerek Manisa ili ekonomisinin canlanmasına katkıda bulunmak' şeklinde açıklandı. Toplam bütçesi 1 milyon 70 bin TL olan proje, yüzde 84,11 destek oranıyla 900 bin TL destek miktarı kazandı. - MANİSA

Kaynak: İHA