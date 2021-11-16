Büyükşehirin asfalt plenti saatte 240 ton asfalt üretecek

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Agrega Üretim Tesisleri'nde bulunan yeni asfalt plenti inşaatında incelemede bulundu. Büyükkılıç, 15 milyon TL maliyeti olan ve saatte 240 ton asfalt üretim kapasitesine sahip asfalt plentinin Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gesi Gürpınar'daki yeni yapılan asfalt plenti çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, piyasanın en kaliteli, en sağlıklı, en modern ve en kapasiteli plent olduğuna değinerek, tesisin tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi. Sözlerine mesai arkadaşlarına teşekkür ederek başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eski asfalt plentinin 25 yıldır hizmet verdiğini ve artık arzu edilen düzeyde hizmet veremediğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyemizin asfalt plenti 25 yılı geçmiş. Her ne kadar ihtiyacımızı karşılıyor olsa da arzu ettiğimiz performansı sergileyemiyordu. Onu yenilemeye yönelik bir çalışma yaptık. ve şu anda Allah'a şükürler olsun bu sonuca ulaştık. Görüldüğü gibi piyasanın en sağlıklı, en kaliteli, en modern, en kapasiteli, saatte 240 ton asfalt üreten bir tesisini kurma çalışmasının tamamlanma aşamasında. Ben her şeyden önce Büyükşehir Belediye'mize hayırlı uğurlu olsun diyorum. 15 milyon TL'lik bir yatırımı konuşuyoruz. Cenab-ı Allah darda koymasın, hayırlı hizmetlere vesile kılsın."

Büyükkılıç, daha önce Organize Sanayi Bölgesi'nde 25 yıldır hizmet veren asfalt plentini kullandıklarını, bundan sonra ise gereksiz yere Organize Sanayi'den şehrin doğusuna asfalt taşıma sıkıntısından kurtulduklarını ve mesafeyi kısalttıklarını vurgulayarak, "Böyle iyi niyetli, gayretli, samimi ekibimiz olduğu sürece Cenab-ı Allah bizleri darda koymaz. Burada ocağımızın hemen yanı başında tesisimizi kurduk. Gereksiz yere Organize Sanayi tarafından, daha önceki plentimizden şehrimizin doğusuna asfalt taşıma sıkıntılarından da böylece kurtulmuş olduk ve mesafeyi de çok kısaltmış olduk. Bütün bunların yanında ekskavatörümüz de yine belediyemize hayırlı uğurlu olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç'a asfalt plenti inşaatı incelemesinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal eşlik etti. - KAYSERİ

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