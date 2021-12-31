Büyükşehirin Aralık ayında yaptığı projeler dikkat çekti

DENİZLİ (İHA) - Aralık ayında başlattığı projelerle yılın son ayına damgasını vuran Denizli Büyükşehir Belediyesi, 27 milyon TL'lik Denizli Kent Müzesi protokolünün ardından 10 milyon TL'lik yatırımla katı atık bertaraf tesisi kapasite artırılma projesini başlattı. Büyükşehir TENMAK işbirliği ile imzalanan 1,5 milyon Euro'luk Akbaş Hes protokolü ise aralık ayı yatırımlarını taçlandırdı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yılın son ayında Denizli'ye kazandıracağı birbirinden özel projelerin başlangıcını yaparak aralık ayına damgasını vurdu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bu kapsamda Denizli'nin uzun yıllardır hayalini kurduğu kent müzesi yapım protokolünü imzaladı. 21 Aralık'ta imzalanan 27 milyon yatırım bedeli bulunan protokol ile eski Endüstri Meslek Lisesi olarak bilinen taş binalar restore edilerek Denizli Kent Müzesi'ne dönüştürülecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi aralık ayında kentin geleceği için büyük öneme sahip Katı Atık Bertaraf Tesisi kapasitesini artırılması projesini de başlattı. Denizli'nin gelecek 10 yıllık evsel katı atıklarını depolayacak kapasitedeki 10 milyon liralık yatırımla tesisin depolama sahası 6,5 hektar daha artacak.

Türkiye'de ilk

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 22 Aralık'ta duyurduğu Akbaş HES ile tarihi bir yatırımın daha başlangıcını yaptı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Balıkçı ile imzaladığı protokolle Akbaş Barajı'ndan gelen iletim hattına 2,3 MW'lık Akbaş HES kurulacak. Büyükşehir TENMAK işbirliği ile 1,5 milyon Euro yatırımla kurulacak tesis yapay zeka ile çalışacak. Konteyner tipi modüler bir yapının kurulacağı yerli ve milli sistemde tamamen temiz enerji üretilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesinin projesinde ilk kez uygulanacak teknoloji daha sonra ülke çapında yaygınlaşarak artacak.

"Denizlimiz için ne yapsak az"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, zor bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, aralık ayında başlangıcını yaptıkları birbirinden değerli projelerle kentin geleceğini planlamaya devam ettiklerini söyledi. Yılın son ayında çok değerli yatırımlara imza attıklarını, bunun kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Başkan Zolan, "Allah'ım kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin. Denizli'mizin geleceğine bırakacağımız her bir eser bizi daha fazla mutlu ediyor. Çünkü bizim tek derdimiz milletimize hizmet edip, hemşerilerimizin mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesini sağlamaktır. El ele kol kola çalışmaya şehrimizi daha ileri götürmeye devam edeceğiz. Denizli'miz için ne yapsak az" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ