Büyükşehirin Alanya'ya kazandıracağı projeler görüşüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükşehirin Alanya'ya kazandıracağı projeler görüşüldü

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya ve Büyükşehir Meclis Üyesi Erkan Demirci ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Büyükşehirin Alanya'ya kazandıracağı projeler görüşüldü
20.05.2020 15:21 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:21

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya ve Büyükşehir Meclis Üyesi Erkan Demirci ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Ziyarette, başta Alanya Toptancı Hali olmak üzere büyükşehirin Alanya'ya kazandıracağı projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ile Alanya ve Büyükşehir Meclis Üyesi Erkan Demirci'yi makamında kabul eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ardından Alanya projelerini görüşmek üzere belediye bürokratlarının da katıldığı bir toplantı yaptı. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'da yapımına devam ettiği, yarım kalmış Alanya Toptancı Hal Projesi başta olmak üzere, ilçeye kazandırılacak hizmetler ve projeler masaya yatırıldı. Projelerle ilgili ALTSO Başkanı Şahin ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhittin Böcek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görüşme ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Alanya'da projesi ALTSO tarafından hazırlanmış ancak yarım kalan toptancı hal projesi var. Projeyi tamamlıyoruz. İnşaat sürüyor. ALTSO Başkanımızla projenin ilerleyişi ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Alanya'ya neler yapabiliriz bunları konuştuk. Alanya'ya kazandıracağımız hizmetleri paylaştık. Pandemi sürecini tamamladıktan sonra Alanyamızda güzel çalışmalar başlatacağız. Katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum."

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Alanya'ya desteklerinden dolayı Başkan Böcek'e teşekkür ederek, "Alanya toptancı sebze meyve halimizin ilerleyişi ve tamamlanması ile ilgili başkanımızla görüştük. Belediye yöneticileri ve teknik arkadaşlarla projenin son durumu ile ilgili istişarelerde bulunduk. Bunun yanında ALTSO'nun imalatçı firmalara yönelik yapım aşamasında olan bir sanayi site projesi var. Alanya'daki imalat yapan firmaları bir araya toplamak istiyoruz. Bu proje için de Başkanımız Muhittin Böcek'ten tam destek aldık. Alanya'daki sorunlara hızlı bir şekilde çözüm bulmasından dolayı Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı Haber
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Sokağa çıkma yasağı biter bitmez Eyüpsultan Camii'ne koştular
Sokağa çıkma yasağı biter bitmez Eyüpsultan Camii'ne koştular
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Bursa'da akılalmaz sorumsuzluk! Sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangın seyrettiler
Bursa'da akılalmaz sorumsuzluk! Sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangın seyrettiler
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Beni kendisi zorladı, isteyerek yapmadım
Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Beni kendisi zorladı, isteyerek yapmadım
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Ferdi Tayfur Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Bülent Uygun Hikmet Karaman Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Bursa 19 Mayıs Galatasaray
Şu an buradasınız: Büyükşehirin Alanya'ya kazandıracağı projeler görüşüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 15:22:09. #1.14#
title