Büyükşehirin 2020 yılı bütçesi 1 milyar 215 milyon

27.11.2019 14:37 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:42

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir DESKİ Genel Müdürlüğünün 2020 yılı bütçeleri onaylandı. Toplam 1 milyar 215 milyon TL'lik bütçenin vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacağını vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Bütçemiz Denizlimize güzellikler getirsin" dedi.



Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantılarda, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin 2020 yılı performans programları ve 2020 yılı bütçeleri ile Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin 5 yıllık yatırım plan ve programı görüşüldü. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir DESKİ'nin 2020 yılı toplam bütçeleri, performans programlarını ile Büyükşehir DESKİ'nin 5 yıllık yatırım plan ve programı ve 19 ilçenin bütçeleri oylanarak kabul edildi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 772 milyon 220 bin TL, Büyükşehir DESKİ'nin bütçesi ise 443 milyon TL olmak üzere toplamda 1 milyar 215 milyon 220 bin TL olarak belirlendi.



"Denizlimize güzellikler, hayırlar getirsin"



Toplantılara başkanlık eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan burada yaptığı konuşmada, kabul edilen bütçenin 2020 yılının planlaması olduğuna dikkat çekerek, hayırlı olmasını diledi. Başkan Osman Zolan, "Gerçek rakamlara dayalı bütçe yapma noktasında hassasiyet gösterdik. Bütçemiz Denizlimize güzellikler ve hayırlar getirsin. İnşallah vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları karşılanmaya devam edecek" diye konuştu.



"Su hayattır"



Başkan Osman Zolan, 5 yılda 5 milyon 300 bin metre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşediklerini anlatarak, "Bu rakam Denizli'den Çin'e kadar alt yapı hattı döşemişiz demektir. Su hayattır. Bugün şehrimizde musluğumuzdan yeni doğmuş bebeğe içirilebilir nitelikte su kalitesine sahibiz. Suyumuzu koruyarak insanlarımıza temiz, sağlıklı ve verimli bir şekilde ulaştırmaya devam etmek için yatırımlarımızı sürdüreceğiz. İnşallah Denizlimize güzellikler getirmeye devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA