Büyükşehire ait tarım arazilerinde ilk sebze hasadına başlandı
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Büyükşehire ait tarım arazilerinde ilk sebze hasadına başlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait boş ve atıl durumdaki tarım arazilerinde üretim süreci hızlandırılırken, Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) kapsamında hasadı yapılan ürünler sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Büyükşehire ait tarım arazilerinde ilk sebze hasadına başlandı
29.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 29.07.2020 11:20

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait boş ve atıl durumdaki tarım arazilerinde üretim süreci hızlandırılırken, Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) kapsamında hasadı yapılan ürünler sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Atatürk Orman Çiftliği arazisinde Macar fiği (yem bitkisi tohumu) hasadının ardından Gölbaşı Karaoğlan'da yetiştirilen sebzelerin de hasadına başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından hayata geçirilen Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) ile kent ekonomisinin canlandırılması amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesine ait boş ve atıl durumdaki tarım arazilerinde başlatılan üretim atağının ilk meyveleri de alınmaya başladı. İlk olarak Atatürk Orman Çiftliği arazisinde Macar fiği tohumunun (yem bitkisi tohumu) hasadını yapan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde 250 dönüm alana ekilen sebzelerin (sivri biber, dolma biber ve salatalık) hasadı başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait arazilerde ekilen sebzelerin beklenilenden daha fazla ürün vermesinin sevindirici olduğunu ifade eden Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, "Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla Gölbaşı Karaoğlan'da 2 bin 700 dönümlük arazide Mayıs ayında sebze ekimi gerçekleştirdik. Bugün de sebze ekiminin hasadını yapmaya başladık. Sebze ve meyvelerimiz arasında domates, salatalık, kabak, biber, kavun ve karpuz çeşitlerimiz mevcut. Öncelikli olarak salatalık ve biberde hasadımız başladı. Nohut hasadını da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik" dedi.

Patates ekimi sonrası bakımlarının devam ettiğini belirten Köremezli, "Önümüzdeki dönemde patatesin de hasadına başlayacağız. Kısa bir süre içinde ise domates, fasulye, kavun ve karpuzumuzu tarlamızdan toplamış olacağız" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere yönelik desteklerinin devam ettiğine dikkat çeken Köremezli, Ankara'da bu yıl 5 milyon 827 bin adet sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Böylece kent genelinde 3 bin 500 dönümlük alanda sebze üretimi gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

Yetiştirilen ürünler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor

Üretilen ürünler ise sosyal yardım alan ailelere ücretsiz dağıtılıyor. BELKO Soğuk Hava Deposu'nda muhafaza edilen ürünler Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara koliler içinde teslim ediliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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