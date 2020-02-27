Büyükşehirden yüzbinlerce Aydınlıya kandil lokması
Haberler » Güncel » Büyükşehirden yüzbinlerce Aydınlıya kandil lokması - Haber

Büyükşehirden yüzbinlerce Aydınlıya kandil lokması

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının habercisi üç ayların başlaması ve Regaib Kandili nedeniyle 17 ilçede yüzbinlerce kişiye hayır lokması ve pilav dağıttı.

27.02.2020 14:25 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:25
Büyükşehirden yüzbinlerce Aydınlıya kandil lokması

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının habercisi üç ayların başlaması ve nedeniyle 17 ilçede yüzbinlerce kişiye hayır lokması ve pilav dağıttı.


Vatandaşların kandilini kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Mübarek üç ayların sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.


Regaib Kandili nedeniyle Aydın'ın 17 ilçesinde hayır lokması dağıtan Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli, Çine ve Germencik gibi ilçelerde ayrıca pilav da dağıttı. İlçe meydanlarına kurulan stantları ziyaret eden yüzbinlerce vatandaşın ise mutluluğu gözlerinden okundu. Vatandaşlar kandil gününe verdiği değer ve hayır lokmaları nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Aydınlıların Regaib Kandili'ni kutlayan Özlem Çerçioğlu ise, "Böylesi rahmet ve bereket günleri, birliğimizi beraberliğimizi pekiştiren önemli günlerdir. Ramazan'ın müjdecisi mübarek üç ayların sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimizin Regaib Kandili'ni kutluyorum." diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler