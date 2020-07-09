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Büyükşehirden Üreticiye Daha Fazla Kazandıran Destekleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi sürdürdüğü tarımsal destek projelerine devam ediyor.

Büyükşehirden Üreticiye Daha Fazla Kazandıran Destekleme
09.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:24

Muğla Büyükşehir Belediyesi sürdürdüğü tarımsal destek projelerine devam ediyor. Toprak Analiz Laboratuvarı, Yerel Tohum Merkezi, Meyve Sebze Kurutma Tesisi, Yem Bitkisi Tohum Desteği, çok çeşitli ürünlerin fidan dağıtımı, kıl keçisi desteğinin yanında son olarak süt tankı projesini hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kavaklıdere İlçesi Ortaköy Mahallesine 3, Seydikemer İlçesi Çaykenarı ve Arsa, Milas İlçesi Savran Mahallelerinin kooperatiflerine 5'er ton kapasiteli süt tankı desteği verilerek üreticiler sütten daha fazla gelir elde etmelerine imkan tanınıyor. Bu mahalleleri ziyaret ederek üreticilerle bir araya gelen Başkan Gürün, tarımsal desteklemelerin devam edeceğini söyledi.

Mehmet Uçar; "Destekleme sayesinde kazancımız arttı"

Büyükşehir Belediyesinin verdiği süt tankı desteği nedeniyle kazançlarının arttığını söyleyen Arsa Mahalle sakinlerinden Mehmet Uçar, "Başkanımızın köyümüze süt tankı vermesiyle ürettiğimiz sütlerin fiyatları arttı. Eskiden sütü nereye veriyorsak oranın verdiği yemi onların belirlediği fiyattan alıyorduk. Bu şekilde sütümüzü daha pahalı fiyata satıyoruz ve hayvanlarımızın yemini istediğimiz yerden alabiliyoruz

Arsa Mahallesi üreticilerinden Selman Ekiz, Başkan Osman Gürün'ün amacının her bölgeye özel markaların oluşturulup ürünlerin katma değerinin arttırılması olduğunu belirtti. Ekiz, "Büyükşehir Belediyemizin bizlere son dönemde büyük katkıları oldu. Bize verdiği desteklerden dolayı başkan Osman Gürün'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Gürün; "Bir araya gelelim hep beraber üretelim"

Büyükşehir Belediyesi olarak göreve başladıkları ilk günden itibaren İl genelinde tarımsal üretimin artması ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla birçok farklı projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, vatandaşların kooperatifçilik çatısı altında güç birliği yapmasının önemini vurguladı. Başkan Gürün, "Son günlerde yaşadığımız korona virüs salgını nedeniyle üretimin ve üreticinin önemi ortaya çıktı. Yıllardır ihmal edilen tarımın ne kadar önemli olduğunu virüs anlattı. Biz bunun önemini biliyorduk ve bu nedenle "Toprağını Satma Ürününü Sat" diyerek gereken destekleri sağlamaya çalıştık. Bu noktada en önemli hususlardan biri kooperatifçiliği geliştirmemizdir. Bütün üreticiler güçlerini birleştirip kooperatifleşmelilerdir. Bu şekilde hem gelir artar hem de giderler düşer. Mamul haline getirebilecek bir ürün üretiliyorsa ham olarak değil işleyip mamul olarak satmalıyız. Bu şekilde ürünün katma değerini yükselecektir. Örneğin elmanın kilosu ne kadar elma sirkenin kilosu ne kadar? Sütün kilosu ne kadar, peyniri, yoğurdun, tereyağın kilosu ne kadar? Biz bu ürünlerin markalaşmasını yapmamız gerekiyor. Ham sütün size getirdiği gelirden en az 10 kat daha fazla kazanç sağlanacaktır. Bizim amacımızda bu markalaşmayı sağlamak ve üreticilerin daha fazla kazanmasını sağlamak. Bu nedenle kooperatifçiliği sonuna kadar destekliyoruz. Bölgesel kooperatifleri canlandırıp ardından kooperatifler birliği kuracağız. Kırsalda üret kıyıda tüket sloganımızı hayata geçireceğiz. Bir araya gelelim ve hep beraber üretelim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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