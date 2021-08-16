Büyükşehirden üreticilere tam destek
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Büyükşehirden üreticilere tam destek

Büyükşehirden üreticilere tam destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula'ya bağlı Börtlüce Mahallesi'nde yeni Hayvan İçme Suyu (HİS) göleti yapım çalışmasını tamamladı.

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula'ya bağlı Börtlüce Mahallesi'nde yeni Hayvan İçme Suyu (HİS) göleti yapım çalışmasını tamamladı. Öte yandan mahallede bulunan mevcut HİS göletinde de temizlik ve bakım çalışmaları başlatıldı. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Vahit Yılmaz, Başkan Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Kırsal mahallelerdeki hayvan üreticilerine destek vermek için önemli projeleri bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yanında yer alan ve gelirlerinin artmasına yönelik de çalışmalarını sürdürüyor. Ekonominin canlanması ve üreticilerin gelir kalemlerinin artması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kula'ya bağlı Börtlüce mahallesine yasal süreçleri tamamlanan yeni HİS göleti mahallenin kullanımına kazandırıldı. Öte yandan mevcutta yer alan gölette ise temizlik ve bakım çalışmaları başlatıldı. Hayata geçirilen çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürürken, yaklaşık 4 bin besi hayvanının faydalandığı göletlerde temizlik ve bakım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı ifade edildi.

"Çalışmalardan çok memnunuz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve tüm ekibine teşekkür eden Börtlüce Mahalle Muhtarı Vahit Yılmaz, "Allah razı olsun. Hayvancılıkla geçinen mahallemizde HİS göletleri bizim için hayati öneme sahip. Yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Mahalle sakinlerimiz de çalışmalardan dolayı çok sevinçliler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum" dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile üreticilere verilen desteğin süreceğini ve çalışmalara devam edeceklerini belirtti. - MANİSA

Büyükşehirden üreticilere tam destek
Büyükşehirden üreticilere tam destek
Büyükşehirden üreticilere tam destek
Büyükşehirden üreticilere tam destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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