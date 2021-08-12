Büyükşehir'den Üniversite Adaylarına YKS Desteği
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Büyükşehir'den Üniversite Adaylarına YKS Desteği

Büyükşehir'den Üniversite Adaylarına YKS Desteği
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih heyecanı başladı.

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih heyecanı başladı. Her zaman gençlere destek olan Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihlerinde de gençleri yalnız bırakmadı. Kayseri'nin dört büyük üniversitesinin ve KAYMEK A. Ş. 'nin kurduğu çadırlarda uzman tercih danışmanları öğrencilere üniversite ve bölüm tanıtımları konusunda bilgilendirmeler yaparak doğru tercih yapmaları hususunda yardımcı oldu.

Rehberlik hizmeti, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde 20 Ağustos'a kadar her gün 10. 00-19. 00 saatleri arasında verilecek. Uzman tercih danışmanları üniversite adaylarına birçok alternatif sunarak, onların özelliklerine ve hedeflerine göre tercih konusunda destek olacak.

Büyükşehir'den Üniversite Adaylarına YKS Desteği
Büyükşehir'den Üniversite Adaylarına YKS Desteği
Büyükşehir'den Üniversite Adaylarına YKS Desteği

Kaynak: Habermetre

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