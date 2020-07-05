Büyükşehirden toplu ulaşım hatlarına revize Antalya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda yoğunluğun yaşandığı hatlardaki sefer aralıklarını sıklaştırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda yoğunluğun yaşandığı hatlardaki sefer aralıklarını sıklaştırdı. Yeni düzenleme 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yoğunluk yaşanan hatlarda revizyona giderek, sefer sayılarını artırdı. Yeni düzenleme ile ilgili bilgilere 6 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Antalyakart Mobil uygulamasından ulaşılabilecek. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığından verilen bilgiye göre revize edilen hatlar ve sefer aralıkları şöyle:

VF01 (Varsak-Fakülte)

Sabah pik saatlerde 5 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 10 dk aralıklarla

Gece son sefer Fakülte'den 00: 00

VS18 (Varsak-Sarısu)

Sabah pik saatlerde 8 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 15 dk aralıklarla

Gece son sefer Sarısu'dan 23: 10

VL13 (Varsak-Lara)

Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla

Gece son sefer Güzeloba 23: 15

VL13A (Varsak-Lara)

Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla

Gece son sefer Güzeloba 23: 25

LF09 (Fakülte- Lara)

Sabah pik saatlerde 14 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla

Gece son sefer Güzeloba 23: 00

LF10 (Fakülte- Lara)

Sabah pik saatlerde 14 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla

Gece son sefer Güzeloba 23: 15

KC06 (Sarısu- Lara)

Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 12 dk aralıklarla

Gece son sefer Muratpaşa Belediyesi'nden 23: 30

KL08 (Sarısu- Lara)

Sabah pik saatlerde 8 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 8 dk aralıklarla

Gece son sefer Güzeloba 00: 30 Sarısu 00: 30

CV14 (Varsak- Çarşı)

Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 15 dk aralıklarla

Gece son sefer Çarşı 23: 00 Varsak 23: 00

LC07 (Kundu-Çarşı)

Sabah pik saatlerde 20 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla

Gece son sefer Güllük 23: 25

LC07A (Kundu-Çarşı)

Sabah pik saatlerde 15 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 15 dk aralıklarla

Gece son sefer Dokuma 23: 10

TC16 (Çarşı-Ermenek)

Sabah pik saatlerde 30 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 30 dk aralıklarla

Gece son sefer Ermenek 22: 05 Ünsal 22: 00

TC16A (Çarşı-Ermenek)

Sabah pik saatlerde 30 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 30 dk aralıklarla

Gece son sefer Ermenek 22: 20 Ünsal 22: 30

DC15 (Döşemealtı- Meydan)

Sabah pik saatlerde 20 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla

Gece son sefer Organize 23: 05 Meydan 23: 00

DC15A (Döşemealtı- Meydan)

Sabah pik saatlerde 20 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla

Gece son sefer Organize 23: 20 Meydan 23: 30 - ANTALYA

Kaynak: İHA