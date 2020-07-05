Büyükşehirden toplu ulaşım hatlarına revize
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükşehirden toplu ulaşım hatlarına revize

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda yoğunluğun yaşandığı hatlardaki sefer aralıklarını sıklaştırdı.

Büyükşehirden toplu ulaşım hatlarına revize
05.07.2020 10:50 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:53

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda yoğunluğun yaşandığı hatlardaki sefer aralıklarını sıklaştırdı. Yeni düzenleme 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yoğunluk yaşanan hatlarda revizyona giderek, sefer sayılarını artırdı. Yeni düzenleme ile ilgili bilgilere 6 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Antalyakart Mobil uygulamasından ulaşılabilecek. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığından verilen bilgiye göre revize edilen hatlar ve sefer aralıkları şöyle:

VF01 (Varsak-Fakülte)

Sabah pik saatlerde 5 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 10 dk aralıklarla

Gece son sefer Fakülte'den 00: 00

VS18 (Varsak-Sarısu)

Sabah pik saatlerde 8 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 15 dk aralıklarla

Gece son sefer Sarısu'dan 23: 10

VL13 (Varsak-Lara)

Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla

Gece son sefer Güzeloba 23: 15

VL13A (Varsak-Lara)

Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla

Gece son sefer Güzeloba 23: 25

LF09 (Fakülte- Lara)

Sabah pik saatlerde 14 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla

Gece son sefer Güzeloba 23: 00

LF10 (Fakülte- Lara)

Sabah pik saatlerde 14 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla

Gece son sefer Güzeloba 23: 15

KC06 (Sarısu- Lara)

Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 12 dk aralıklarla

Gece son sefer Muratpaşa Belediyesi'nden 23: 30

KL08 (Sarısu- Lara)

Sabah pik saatlerde 8 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 8 dk aralıklarla

Gece son sefer Güzeloba 00: 30 Sarısu 00: 30

CV14 (Varsak- Çarşı)

Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 15 dk aralıklarla

Gece son sefer Çarşı 23: 00 Varsak 23: 00

LC07 (Kundu-Çarşı)

Sabah pik saatlerde 20 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla

Gece son sefer Güllük 23: 25

LC07A (Kundu-Çarşı)

Sabah pik saatlerde 15 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 15 dk aralıklarla

Gece son sefer Dokuma 23: 10

TC16 (Çarşı-Ermenek)

Sabah pik saatlerde 30 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 30 dk aralıklarla

Gece son sefer Ermenek 22: 05 Ünsal 22: 00

TC16A (Çarşı-Ermenek)

Sabah pik saatlerde 30 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 30 dk aralıklarla

Gece son sefer Ermenek 22: 20 Ünsal 22: 30

DC15 (Döşemealtı- Meydan)

Sabah pik saatlerde 20 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla

Gece son sefer Organize 23: 05 Meydan 23: 00

DC15A (Döşemealtı- Meydan)

Sabah pik saatlerde 20 dk aralıklarla

Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla

Gece son sefer Organize 23: 20 Meydan 23: 30 - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi Haber
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı Haber
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor Haber
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı Haber
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş Haber
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu Haber
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, 'Babacan tavır' diyerek kararı bozdu
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, "Babacan tavır" diyerek kararı bozdu
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Sakarya'daki fabrika patlamasının ardından fay hattını andıran yarık oluştu
Sakarya'daki fabrika patlamasının ardından fay hattını andıran yarık oluştu
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Barcelona, Griezmann'a karşılık Juventus'tan Douglas Costa ve Adrien Rabiot'yu talep etti
Barcelona, Griezmann'a karşılık Juventus'tan Douglas Costa ve Adrien Rabiot'yu talep etti
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Sakarya'da hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, patlamadan kurtuldu ancak yaralıları kurtarmak isterken can verdi
Sakarya'da hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, patlamadan kurtuldu ancak yaralıları kurtarmak isterken can verdi
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Bülent Turan Esra Erdoğan Mustafa Varank Mustafa Şentop
Magazin Alişan Seda Sayan Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç İrfan Buz Ivan Obradovic Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Karar Twitter Sakarya
Şu an buradasınız: Büyükşehirden toplu ulaşım hatlarına revize - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 10:54:34. #1.15#
title