Büyükşehirden tartılara ayar
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Büyükşehirden tartılara ayar

Büyükşehirden tartılara ayar Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri pazar yerlerinde terazilerin standartlara uygunluğunu ve ölçü ayarlarını yaparak vatandaşların tereddütsüz alışveriş yapmasını sağlıyor.

25.08.2020 14:58 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:04

Büyükşehirden tartılara ayar

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri pazar yerlerinde terazilerin standartlara uygunluğunu ve ölçü ayarlarını yaparak vatandaşların tereddütsüz alışveriş yapmasını sağlıyor.

Toplamda 10 ilçede kurulan 63 pazar yerinde uygulama yaparak haksız kazancın önüne geçmeyi hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 bin 500 esnafa ait 4 bine yakın tartı aletini düzenli olarak denetliyor.

İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde kurulan pazarda gerçekleştirilen denetime katılan Büyükşehir Belediyesi Mali İşler Daire Başkanı Bahattin Karakaş, vatandaşların tereddüt etmeden alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabileceklerini belirtti. Karakaş, Çatalarmut'ta kurulan pazar yerinde yapılan denetimin ardından yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in talimatlarıyla düzenli olarak ölçü ayar, tartı aletleri anlamında Mali İşler Daire Başkanlığı olarak 10 ilçe, 63 pazar yerinde faaliyet gösteren 3 bin 500 esnafın 4 bine yakın tartı aletini her gün düzenli olarak denetliyoruz. Vatandaşlarımızın daha güvenli ortamda alışverişlerini yapmaları için ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Yaptığımız denetimler dışında gelen şikayetleri de değerlendiriyoruz. Huzur içinde, alıcı ve satıcının aklında soru işareti kalmayacak şekilde alışveriş yapmaları için gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan esnafımızda vatandaşımızda memnun" dedi.

Büyükşehirden tartılara ayar

Kaynak: İHA

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