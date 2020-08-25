HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Büyükşehirden tartılara ayar

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri pazar yerlerinde terazilerin standartlara uygunluğunu ve ölçü ayarlarını yaparak vatandaşların tereddütsüz alışveriş yapmasını sağlıyor.

Büyükşehirden tartılara ayar
25.08.2020 13:38 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:41

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri pazar yerlerinde terazilerin standartlara uygunluğunu ve ölçü ayarlarını yaparak vatandaşların tereddütsüz alışveriş yapmasını sağlıyor.

Toplamda 10 ilçede kurulan 63 pazar yerinde uygulama yaparak haksız kazancın önüne geçmeyi hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 bin 500 esnafa ait 4 bine yakın tartı aletini düzenli olarak denetliyor.

İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde kurulan pazarda gerçekleştirilen denetime katılan Büyükşehir Belediyesi Mali İşler Daire Başkanı Bahattin Karakaş, vatandaşların tereddüt etmeden alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabileceklerini belirtti. Karakaş, Çatalarmut'ta kurulan pazar yerinde yapılan denetimin ardından yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in talimatlarıyla düzenli olarak ölçü ayar, tartı aletleri anlamında Mali İşler Daire Başkanlığı olarak 10 ilçe, 63 pazar yerinde faaliyet gösteren 3 bin 500 esnafın 4 bine yakın tartı aletini her gün düzenli olarak denetliyoruz. Vatandaşlarımızın daha güvenli ortamda alışverişlerini yapmaları için ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Yaptığımız denetimler dışında gelen şikayetleri de değerlendiriyoruz. Huzur içinde, alıcı ve satıcının aklında soru işareti kalmayacak şekilde alışveriş yapmaları için gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan esnafımızda vatandaşımızda memnun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Magazin
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı 3. Sayfa
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı Ekonomi
İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak Ekonomi
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu 3. Sayfa
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı Magazin
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Dadaş isimli 33 yaşındaki pirana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor
Dadaş isimli 33 yaşındaki pirana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor
Galatasaray, Süper Kupa zaferini sosyal medyada Jardel'in fotoğrafıyla kutladı
Galatasaray, Süper Kupa zaferini sosyal medyada Jardel'in fotoğrafıyla kutladı
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Belçim Bilgin'den duygusal paylaşım: Aile ağacından ilk kayıp
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Belçim Bilgin'den duygusal paylaşım: Aile ağacından ilk kayıp
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Can Yaman Ozan Güven Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Sinan Gümüş Metin Oktay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Kaza Ankara Yangın
Şu an buradasınız: Büyükşehirden tartılara ayar - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 13:42:44. #1.14#
title