Büyükşehirden Tarıma Destek

Konya Büyükşehir Belediyesinin, il genelinde çiftçilere yönelik sürdüğü fidan ve fide destekleri 2018 yılı başvurularının 1-31 Temmuz tarihlerinde yapılabileceği bildirildi.



Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, yarı bodur elma, yarı bodur kiraz, asma, vişne, ahududu, böğürtlen fidanları, çilek fidesi ve yüksek sistem asma aparatı destekleme başvurularının 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.



Desteklemelerden yararlanmak isteyen çiftçilerin dilekçelerini Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile ilçe belediyeleri ve muhtarlıklara teslim edebilecekleri kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru dilekçesi örneğine www.konya.bel.tr internet adresinden ulaşılabileceği ifade edildi.