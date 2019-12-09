Büyükşehirden ‘Süt Kuponu’ ve ‘Ana Kucağı’ projeleri
Bursa'da 0-14 yaş arası çocuklara ücretsiz süt dağıtılmasını ve 4-6 yaş arası çocuklara yarı zamanlı anaokulu eğitimi verilmesini kapsayan 'Süt Kuponu' ve 'Ana Kucağı' isimli projelerin lansmanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katıldığı toplantıyla yapıldı.
09.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:59
Bursa'da 0-14 yaş arası çocuklara ücretsiz süt dağıtılmasını ve 4-6 yaş arası çocuklara yarı zamanlı anaokulu eğitimi verilmesini kapsayan 'Süt Kuponu' ve 'Ana Kucağı' isimli projelerin lansmanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katıldığı toplantıyla yapıldı.
Kaynak: Dunya.com