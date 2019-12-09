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Büyükşehirden ‘Süt Kuponu’ ve ‘Ana Kucağı’ projeleri

Bursa'da 0-14 yaş arası çocuklara ücretsiz süt dağıtılmasını ve 4-6 yaş arası çocuklara yarı zamanlı anaokulu eğitimi verilmesini kapsayan 'Süt Kuponu' ve 'Ana Kucağı' isimli projelerin lansmanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katıldığı toplantıyla yapıldı.

09.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:59
Büyükşehirden ‘Süt Kuponu’ ve ‘Ana Kucağı’ projeleri

'da 0-14 yaş arası çocuklara ücretsiz süt dağıtılmasını ve 4-6 yaş arası çocuklara yarı zamanlı anaokulu eğitimi verilmesini kapsayan 'Süt Kuponu' ve 'Ana Kucağı' isimli projelerin lansmanı, Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın katıldığı toplantıyla yapıldı.

Kaynak: Dunya.com

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